Infografik Grillen: Karl, lass mal den Weber ran

Die Welt bleibt schlecht, aber das Wetter wird besser. Dadurch schwächt sich die Pandemie ab, und geheizt werden muss auch weniger. Einfach mal durchatmen und den Grill anwerfen. Das haben die Menschen sich verdient. Und sie mögen das, immer noch mit Fleisch und Bratwurst.



