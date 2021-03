Infografik Haustiere: Lieb und teuer – erst recht im Lockdown

An Hund, Katze, Maus wird nicht gespart – selbst in der Krise nicht. Das war schon immer so. In der aktuellen Krise, in der Menschen viel zu Hause sind und mehr Zeit haben, steigt gar das Verlangen nach einem Haustier. Tierheime sind teilweise leergefegt. Das sind gute Aussichten für die Anbieter von Heimtierbedarf.



