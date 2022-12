Infografik Weihnachtsgans: Ziemlich teurer Braten

Der Gänsebraten ist das beliebteste Weihnachtsessen der Deutschen. In diesem Jahr wird dieser Festtagsschmaus spürbar teurer. Das Angebot an Gänsefleisch ist knapp. Etwa 25 bis 30 Prozent weniger deutsche Gänse dürften wegen der Vogelgrippe auf den Markt kommen, weil viele Elterntiere gekeult werden mussten. Dazu kommen höhere Nebenkosten für Erzeuger, vor allem für Futtermittel und aufgrund höherer Tierwohlstandards.



