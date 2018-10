Inforum Schweizer Barry Callebaut kauft russischen Schokoladenhersteller

ZürichDer Schweizer Schokolade- und Kakaoproduzent Barry Callebaut baut sein Geschäft in Russland mit einer Übernahme aus. Der Konzern aus Zürich erwirbt die im Privatbesitz befindliche Firma Inforum für einen ungenannten Betrag. Das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von umgerechnet 86 Millionen Franken und mehr als 300 Beschäftigten beliefere in Russland viele bekannte Konsummarken, teilte Barry Callebaut am Donnerstag mit.