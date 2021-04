Infrastruktur: ACS eröffnet Bieterwettstreit um italienischen Autobahnbetreiber

Der spanische Infrastrukturkonzern ACS ist an einer Mehrheit an dem italienischen Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia interessiert und macht damit einem Konsortium aus Finanzinvestoren Konkurrenz. Das Unternehmen habe gemeinsam mit anderen Investoren dem Autostrade-Eigentümer Atlantia ein erstes Gebot über einen Anteil von 88 Prozent unterbreitet, teilte ACS am Freitag mit.