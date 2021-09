Initiative Bürgerbahn in Frankreich geht bald an den Start

In Frankreich geht eine als Kooperative organisierte Bürgerbahn an den Start, die von der Staatsbahn SNCF vernachlässigte Regionen mit eigenen Zügen verbinden möchte. Das Umweltministerium in Paris erteilte der Bahngesellschaft Railcoop die Betriebserlaubnis, wie am Mittwoch bekanntgegeben wurde.