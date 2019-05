Insiderbericht: Minderheitsaktionär stellt sich gegen Media-Saturn-Abschluss

Convergenta ist mit rund 21 Prozent an MediaMarktSaturn beteiligt. Die Gesellschaft verfügt aber um umfassende Vetorechte, um die es in der Vergangenheit immer wieder erbitterten Streit gegeben hatte. Der Mehrheitseigner der Elektronikhandelskette, Ceconomy, will am Dienstag Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 vorlegen.