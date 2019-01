 Insiderhandel: Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen Metro – Gutachten überzeugt nicht

Im Visier der Ermittlungen steht auch Metro-Aufsichtsratschef Jürgen Steinemann. Es geht um Aktienkäufe, die Steinemann tätigte, kurz bevor der Konzern Ende März 2016 seine Aufteilungspläne publik machte. Die Aktie der damaligen Metro AG legte am Tag der Ankündigung in der Spitze um 15 Prozent zu. Steinemann hatte einer Pflichtmitteilung zufolge am 22. Februar 2016 für gut eine Million Euro 43.000 Aktien der damaligen Metro AG gekauft. Steinemann hatte auch den Vorwurf des Insiderhandels zurückgewiesen.