Insiderreport eines Truckers „Ich bin seit 20 Jahren Lkw-Fahrer und werde Ihnen sagen, warum die Lieferkrise nicht enden wird“

Häfen und Logistikanbieter investieren nicht in bessere Infrastruktur, weil sie an der Knappheit auch so verdienen. Das Personal läuft weg, weil es überlastet und unterbezahlt ist. Für den US-Trucker sind das die wahren Ursachen der Lieferkrise, wie er auf dem US-Portal „Medium“ unter dem Namen Ryan Johnson schreibt. Bezahlen, so Johnson, werden am Ende Verbraucher und Unternehmen, die auf Lieferungen angewiesen sind. Sein Beitrag ist seit Tagen der meistgelesene in dem freien Forum, in dem jeder, der sich an bestimmte Regeln hält, veröffentlichen kann.