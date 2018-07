Insolvent Airline: Flughafen München kommt auch ohne Air Berlin aus

Die Auslastung hat sich durch den Wegfall von Air Berlin offenbar verbessert. Denn die Zahl der Flugbewegungen stieg in München nur noch um 0,2 Prozent. Das habe aber nicht nur an Air Berlin gelegen, sondern auch an der stark gestiegenen Zahl von Annullierungen, sagte Kerkloh. Daran schuld seien vor allem die schweren Gewitter im ersten Halbjahr. 4960 Flüge fanden nicht statt, 2600 mehr als ein Jahr zuvor. Zahlen für Deutschlands größten Flughafen in Frankfurt liegen noch nicht vor.