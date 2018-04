Insolvente Airline: Einer der drei Alitalia-Bieter hat nachgelegt

Ein schwieriger Punkt in den Verhandlungen ist die Beschäftigung bei der überschuldeten Fluggesellschaft. Die Regierung will bei dem Verkauf die rund 12.000 Arbeitsplätze sichern. Die Lufthansa erklärte bisher, an Alitalia nur nach einer gründlichen Sanierung mit Kostensenkungen und Personalabbau interessiert zu sein. Nach ihrem Konzept würde nur rund die Hälfte der Belegschaft in einer „New Alitalia“ ohne Bodendienste unterkommen, wie es in Unternehmenskreisen früher hieß.