Insolvente Erotik-Kette: Gläubiger und Aktionäre von Beate Uhse gehen so gut wie leer aus

Für die Zeichner der Beate-Uhse-Anleihe über 30 Millionen Euro vom Juli 2014 stellt der Insolvenzplan eine Quote von 1,87 Prozent in Aussicht. Das bedeutet: Wer einen Anteil über 1000 Euro besitzt, bekommt 18,70 Euro ausgezahlt. „Im Fall der Nichtannahme des Insolvenzplanes ist mit einer Zerschlagung der Schuldnerin und damit der gesamten Beate-Uhse-Gruppe auszugehen“, heißt es in der Mitteilung. Die Gläubigerversammlung soll am 4. April über den vorgelegten Insolvenzplan beschließen.