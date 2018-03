Insolvente Erotikkette: Beate-Uhse-Tochter erhält frisches Geld

DüsseldorfDie niederländische Tochter der insolventen Erotikkette Beate Uhse bekommt frisches Geld. So habe die Beate Uhse Netherlands B.V., die sich im vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindet, eine Zusage über ein Massendarlehen in Höhe von fünf Millionen Euro bekommen, meldet die Erotikkette per Ad-Hoc-Mitteilung.