Insolvente Fluggesellschaft Rettung von französischer XL Airways gescheitert

Die Anwältin des Betriebsrats der Airline, Aline Chanu, sagte der Nachrichtenagentur AFP, innerhalb der kommenden 21 Tage würden die Beschäftigten entlassen werden. Das Unternehmen hat nach früheren eigenen Angaben rund 600 Beschäftigte. Die Fluggesellschaft war auf Langstreckenflüge spezialisiert, beispielsweise in die Karibik, in den Indischen Ozean oder in die USA. Die Flotte besteht aus vier Airbus A330.