Insolvente Kaufhauskette Neue Eigentümer von Galeria zeigen sich zuversichtlich

Baker ist ebenso wie Beetz bei Galeria kein Unbekannter. Vor der Fusion mit Karstadt war er über die zu seinen Beteiligungen gehörende kanadische Handelskette Hudson's Bay (HBC) für einige Jahre Miteigentümer von Galeria Kaufhof. HBC verkaufte seinen Anteil an der Kette und den Immobilien 2019 für eine Milliarde Euro an Benkos Signa-Gruppe. HBC hatte Kaufhof eigentlich als Sprungbrett für eine breit angelegte Expansion in Europa nutzen wollen. Doch der Plan schlug trotz Investitionen in die Warenhäuser und in das Online-Geschäft fehl, Kaufhof litt unter der HBC-Regie unter schrumpfenden Umsätzen und Verlusten.