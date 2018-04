Beate Uhse steht vor der Rettung

Vergangenen Mittwoch hatten bereits die Gläubiger der deutschen Beate Uhse AG dem Insolvenzplan zugestimmt. „Der Plan sieht vor, dass alle werthaltigen und überlebensfähigen Teile des Erotik-Konzerns in eine neue Tochtergesellschaft namens be you GmbH überführt werden“, so von Buchwaldt. „Die neue Gesellschaft wird über zwei Kapitalerhöhungen mit Geld versehen, um den Kauf und den Fortbestand zu finanzieren.“



Nach der Übertragung soll das Geschäft neu aufstellt werden. So sollen Zentralfunktionen wie Controlling und Marketing wieder zurück nach Deutschland verlagert und die Logistik outgesourcet werden. Geplant ist auch, die IT zu erneuern, den Verkauf über externe Online-Plattformen wie Amazon anzukurbeln sowie den Anteil der Eigenmarken am Umsatz auszubauen. Die Gläubiger werden ihr Geld derweil weitgehend verlieren. Die Anleihegläubiger sollen in einer ersten Auszahlung Beträge erhalten, die einer Insolvenzquote von bis zu 1,77 Prozent entsprechen.