Insolventer Onlinehändler „Erheblicher Zeitdruck“ beim Verkauf von Lesara

Lesara sollte noch größer werden – und anfangs schien Kirschs Plan auch aufzugehen. Schon kurz nach dem Start erhielten die Berliner eine Millionenfinanzierung internationaler Investoren, darunter der Risikokapitalgeber Partech und Ex-Puma-Chef Franz Koch. Weitere Kapitalrunden folgten. In Summe soll Lesara 67 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt haben. Trotzdem gelang es Lesara bislang nicht, schwarze Zahlen zu schreiben. Und auf absehbare Zeit dürfte sich daran wohl auch wenig ändern. Eine Weiterführung des Unternehmens nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens Anfang Februar gilt ohne verbindliche Finanzierungszusagen eines Investors daher als nahezu ausgeschlossen.



Lesara-Insolvenzverwalter Graf Brockdorff hatte sich im Gespräch mit der WirtschaftsWoche optimistisch gezeigt, dass eine Rettung gelingt. So hätten Wettbewerber, Finanzinvestoren sowie Interessenten aus dem bestehenden Gesellschafterkreis von Lesara Interesse signalisiert.



