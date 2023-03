Insolventer Toilettenpapierhersteller Konkurrent Sofidel kauft Namensrechte an Hakle

In das Insolvenzverfahren beim Düsseldorfer Hygienepapierhersteller Hakle GmbH kommt Bewegung. Der italienische Konkurrent Sofidel übernimmt die Hakle Markenhaus GmbH und sichert sich damit die Deutschlandrechte an den bekannten Marken des Unternehmens, wie Hakle am Mittwoch mitteilte.