Insolventer TV-Gerätehersteller „Für die Marke Loewe wird es definitiv eine Lösung geben“

Der Fernsehgerätehersteller hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Firmengründer Siegmund Loewe präsentierte 1931 in Berlin den ersten serienreifen Heimfernseher. 50 Jahre später – das Berliner Unternehmen war inzwischen nach Kronach umgesiedelt – stellte Loewe als erster Hersteller in Europa Stereo-Fernsehgeräte in Serie her. Lange Zeit konnte das Unternehmen seinen technologischen Vorsprung halten.1983 integrierte Loewe beispielweise einen Decoder für Bildschirmtext („Btx“) in Fernsehgeräte und bot 1988 das erste multifunktionale Terminal für Telefon und Btx an.