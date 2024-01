Insolvenz: Lila Bäcker schließt alle 160 Filialen – 900 Entlassungen

Für die Backkette Lila Bäcker ist es das zweite Insolvenzverfahren innerhalb von fünf Jahren – und diesmal bedeutet es das endgültige Aus. Bis Ende Februar werden alle verbliebenen 160 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein geschlossen, wie das Unternehmen am Freitag in Neubrandenburg mitteilte. Gleiches gelte für den Logistikbereich, die Verwaltung und die Produktion in Pasewalk.