Insolvenz-Statistik Beginnt jetzt das große Firmensterben?

Mit einem ähnlichen Szenario rechnen auch Insolvenzverwalter. „Die staatlichen Hilfen zeigen bisher noch ihre Wirkung“, so VID-Vorsitzender Niering. „Die tatsächliche Belastungsprobe dieser Hilfen kommt erst noch“. So würden die finanziellen Hilfen, die an die Unternehmen im Rahmen der Pandemie ausgezahlt wurden, überwiegend unter dem Vorbehalt der Überprüfung in einer Schlussabrechnung. Für einige Unternehmen könnte die teilweise oder sogar vollständige Rückzahlung dieser Gelder zu einer untragbaren Belastung werden, erwartet der Insolvenzverwalter-Verband. Die Überbrückungshilfen wurden zwar noch einmal bis in den Sommer des nächsten Jahres verlängert, aber in der Zwischenzeit habe sich in vielen Branchen das Geschäft verändert. „Irgendwann werden sich diese Unternehmen den neuen Marktbedingungen stellen und ihr Geschäftsmodell überdenken müssen“, so Niering. „Hotellerie und Gastronomie kämpfen mit fehlenden Mitarbeitern, der Einzelhandel mit dem allzeit verfügbaren Angebot des Online-Handels“.



