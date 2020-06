Insolvenz und Kurzarbeit Warten auf das Kurzarbeitergeld

So sollten die Beschäftigten der Steakhauskette eigentlich ab dem 19. März Kurzarbeitergeld erhalten. Doch die Überweisung verspätete sich. Erst Mitte April war für sie schließlich Zahltag, obwohl die Leistung bei der Bundesagentur für Arbeit rechtzeitig beantragt und „bis Ende Juli 2020 im Grundsatz auch bewilligt“ wurde, so Antoniadis. Die Arbeitsagentur muss aber per Bescheid jeden einzelnen Monat nochmal im Detail prüfen. „Solange das nicht erfolgt ist, können keine Gelder an die Beschäftigten ausgezahlt werden“, sagt der Insolvenzverwalter. „Da die Bearbeitung teils mehrere Wochen dauert, müssen die Mitarbeiter diesen Zeitraum selbst überbrücken, was für viele Beschäftigte mit ohnehin niedrigen Einkommen extrem schwierig ist, so Antoniadis. Einen unerwünschten Nebeneffekt haben die Verzögerungen außerdem: „Das Ganze trägt natürlich auch nicht dazu bei, die Motivation der Mitarbeiter zu erhöhen, für den Erhalt ihres Unternehmens zu kämpfen.“