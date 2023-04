Insolvenzantrag Wie es jetzt bei der HR Group und Reno weitergeht

2016 bekam die HR Group schließlich neue Eigentümer, darunter den Finanzinvestor Capiton. Später stieg auch der polnischen Schuhkonzern CCC ein. In der Folge wurde versucht, Reno auf einen profitablen Kern zu verkleinern und das sogenannte Systemgeschäft auszubauen, also verstärkt Schuhflächen von externen Handelspartnern zu bewirtschaften. Doch Partner wie Metro, Real, Adler und C&A mussten selbst kämpfen. Mit Beginn der Corona-Pandemie beschleunigte sich der Niedergang. So wurde das Unternehmen nach dem ersten Lockdown unter anderem vom Land Niedersachsen mit einer Finanzierungshilfe in Form einer neunzigprozentigen Ausfallbürgschaft in Höhe von 52 Millionen Euro gestützt. Auch der zweite Lockdown schlug ins Kontor.