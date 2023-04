Insolvenzantrag: Wie es jetzt bei der HR Group und Reno weitergeht

Die Unternehmensgruppe wurde von den Auswirkungen der Coronapandemie und der flauen Konsumstimmung der Verbraucher angesichts der hohen Inflation hart getroffen. Hintergrund der Insolvenzanträge ist nach Informationen der WirtschaftsWoche aber auch die Lage der früheren HR-Schuhhandelstochter Reno. Sie hatte bereits Ende März Insolvenzantrag gestellt. Gegenüber Reno gebe es „offene Forderungen über mehrere Millionen Euro aus erfolgten Warenlieferungen“, teilte die HR Group vor wenigen Tagen dazu mit.



Zwar hatte die HR Group das Unternehmen vor rund sechs Monaten an die cm.sports GmbH des Unternehmers Christian Müller verkauft. Zugleich waren jedoch zeitlich befristete Dienstleistungsverträge für verschiedene Servicefunktionen zwischen der HR Group und den Reno Gesellschaften abgeschlossen worden. Dazu gehörten neben IT-Dienstleistungen auch die Belieferung mit Neuware. Nach Informationen der WirtschaftsWoche kam in den Reno-Läden in den vergangenen Monaten allerdings weniger Ware an als geplant. Strittig ist, wer dafür verantwortlich ist.