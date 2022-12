Insolvenzen Die vier Problemzonen der deutschen Wirtschaft

Gleichzeitig schlägt die Inflation auf die Konsumlaune durch. Verbraucher wollen und müssen sparen und passen ihr Ausgabeverhalten an. Kommen noch strukturelle Veränderungen wie im Einzelhandel und der Autoindustrie hinzu, steigt der Druck weiter an. „Man muss die allgemeine Wirtschaftskrise zu Veränderungsthemen in den verschiedenen Branchen auseinanderhalten“, sagt Falkensteg-Partner Ferber. „In energieintensiven Unternehmen, bei Autozulieferern, Maschinenbauern und im stationären Einzelhandel stehen wir vor enormen wirtschaftlichen Herausforderungen“, erläutert Ferber. Diese werden konjunkturbedingt zwar verstärkt, seien aber eigentlich erst durch Hinauszögern der Branchenthemen entstanden. „In diesen Bereichen wird es überproportional mehr Insolvenzen geben.“