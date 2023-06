Insolvenzen Erst die Weck-Gläser, jetzt der Römertopf

Eine weitere Kultmarke hat Insolvenz angemeldet: Nach Informationen der WirtschaftsWoche hat die Römertopf Keramik GmbH & Co KG, Hersteller der Marke Römertopf, Insolvenzantrag beim Amtsgericht Montabaur gestellt. Das bestätigte Geschäftsführer Frank Gentejohann unserer Redaktion. Laut Gentejohann kämpfte das Unternehmen nach sehr guten Entwicklungen in den Jahren 2017 bis 2021 seit Beginn des Krieges in der Ukraine mit einem starken Umsatzrückgang. Parallel dazu seien die Erträge aufgrund der Kostenexplosionen bei Energie, Rohstoffen, Löhnen und Produktionsmitteln eingebrochen.