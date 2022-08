Insolvenzen „Im Herbst könnte die Situation kippen“

Im Nachbarland Österreich scheint es bereits so weit zu sein. Laut der Wirtschaftsauskunftei Creditreform sind die Firmeninsolvenzen dort im ersten Halbjahr so stark wie nie zuvor um 121 Prozent auf 2429 Verfahren gestiegen und erreichen annähernd das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019. Und in Deutschland?