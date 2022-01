Insolvenzgeld 900 Millionen Euro für Beschäftigte insolventer Unternehmen geplant

von Henryk Hielscher 15. Januar 2022

Bild: dpa

Die Bundesagentur für Arbeit rechnet mit Insolvenzgeldausgaben in Höhe von 900 Millionen Euro in diesem Jahr. Das ist fast doppelt so viel wie im Vorjahr.