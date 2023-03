Insolvenzplan für Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof: Friss oder stirb

Am 27. März um 13 Uhr geht es für Galeria Karstadt Kaufhof ums Ganze. Dann müssen die Manager von Deutschlands letzter großen Warenhauskette die Gläubiger davon überzeugen, auf milliardenschwere Forderungen zu verzichten. Ansonsten „wird der Geschäftsbetrieb unmittelbar einzustellen sein“, heißt es im Insolvenzplan, dem die Gläubiger bei dem Termin in Essen zustimmen sollen. In einer 60-seitigen „Zusammenfassung“ des Plans, die der WirtschaftsWoche vorliegt, haben der Galeria-Vorstand und die Sanierungschefs Patrick Wahren und Arndt Geiwitz skizziert, wie das Unternehmen einen Weg aus der Krise finden soll.