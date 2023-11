Insolvenzrecht in Österreich Das kommt beim Insolvenzverfahren auf Signa zu

von Henryk Hielscher 29. November 2023

So sieht das Insolvenzrecht in Österreich aus Bild: Illustration: Marcel Reyle, imago images Bild:

Die Signa Holding geht in Österreich in die Insolvenz. Doch was das heißt das? Und wie laufen Konkurs- und Sanierungsverfahren in Österreich überhaupt ab?