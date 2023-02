Insolvenzverfahren eröffnet Showdown für Galeria Karstadt Kaufhof am 27. März

Die Flächenproduktivität der Filialen, also der Umsatz pro Quadratmeter Verkaufsfläche, sei zu niedrig, so Geiwitz. „Das heißt, wir werden auch die verbleibenden Standorte tendenziell verkleinern. Statt fünf Verkaufsetagen wird es in etlichen Häusern in Zukunft drei oder vier Stockwerke geben, und dort müssen wir mehr Umsatz schaffen“, sagte Geiwitz.



Dezentrale Entscheidungsstrukturen sollen dabei helfen, das Geschäft neu auszurichten. „Sie können ein Warenhaus heute nicht mehr so zentral steuern wie früher“, sagte Geiwitz. Für übergreifende Themen werde zwar weiter die Zentrale zuständig sein. „Um die Entscheidungen vor Ort kümmern sich künftig bundesweit fünf Regionalleiter, die dafür verantwortlich sind, dass ihre jeweiligen Filialen laufen. Sie werden Einfluss auf das Sortiment und das Personal haben.“ Dies hat auch Folgen für die Zahl der Beschäftigten in der Essener Zentrale.