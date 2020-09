Insolvenzverwalter eingesetzt Wie es beim Modekonzern Escada jetzt weitergeht

Escada hatte bereits 2009 ein Insolvenzverfahren durchlaufen, bei dem Gerloff im Einsatz war. Damals gelang es dem Insolvenzexperten mit der Unternehmerin Megha Mittal, Schwiegertochter des indischen Stahl-Unternehmers Lakshmi Mittal, schnell eine Käuferin zu finden. Doch auch sie hatte mit dem legendären Modelabel keinen Erfolg und verkaufte das Unternehmen im Herbst 2019 an den US-Finanzinvestor Regent. Es folgte ein Führungswechsel bei dem Aschheimer Unternehmen. Als geschäftsführende Direktorinnen des Escada SE wurden im Februar laut Handelsregister zwei Frauen mit Wohnsitz in Südafrika bestellt.



Ein Sprecher der Escada-Gruppe teilte indes mit, man sei weiter optimistisch, Escada in eine innovative Omnichannel-Luxusmarke transformieren zu können, die in 60 Ländern aktiv sei.