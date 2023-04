Instagram Mit Instagram Geld verdienen: So werden Sie Influencer

Affiliate-Marketing: Verkauf von Produkten anderer Anbieter

Beim Affiliate-Marketing stellt der User den Followern auch ein Produkt oder eine Dienstleistung vor. Bei jedem Kauf gibt es dann eine Provisionszahlung. Der Kunde kommt in der Regel über Links zum Produkt des Partners, mit dem der User zusammenarbeitet, und kann da direkt zahlen. Da auf Instagram jedoch erst dann Links in Storys eingebettet werden können, wenn man als Person des öffentlichen Lebens gilt, also mehr als 10.000 Follower hat, kann nur ein Link in die Profilbeschreibung eingefügt und darauf verwiesen werden.