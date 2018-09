International Maritime Organization Schifffahrt muss sich an strengere Umweltvorschriften anpassen

„Jetzt geht es für die IMO und die Branche darum, den neuen Grenzwert konsequent umzusetzen“, sagte IMO-Generalsekretär Kitack Lim am Dienstag bei der Eröffnung der internationalen Fachmesse SMM in Hamburg. In Nord- und Ostsee darf schon seit 2015 nur noch Treibstoff mit 0,1 Prozent Schwefelgehalt genutzt werden. „Das ist sehr erfolgreich“, sagte Lim.