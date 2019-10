Internes Bahn-Dokument: 2019 fielen bislang 3900 Züge wegen Lokführermangel aus

Im September war mehr als jeder vierte Zug unpünktlich. Daher will der Konzern 30 neue Hochgeschwindigkeitszüge kaufen. „Zu deren Instandhaltung bauen wir die Werkekapazität in Frankfurt aus und errichten ein komplett neues Instandhaltungswerk in Süddeutschland“, hieß es in dem Brief-Entwurf.