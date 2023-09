Internetportal: „Kleinanzeigen“-Eigentümer Adevinta steht vor Verkauf an Investoren

Den Aktionären würde ein Verkauf gefallen: Adevinta stieg am Freitag an der Börse in Oslo um 21 Prozent auf bis zu 105 norwegische Kronen, das Unternehmen wird damit mit mehr als 120 Milliarden Kronen (10,5 Milliarden Euro) bewertet. Schibsted-Aktien schnellten um 13 Prozent nach oben, Ebay legten an der Technologiebörse Nasdaq bereits am Donnerstag um 3,5 Prozent zu. Blackstone und Permira wollten sich zu den Übernahmeplänen nicht äußern.