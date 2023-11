Die Finanzinvestoren bieten 115 norwegische Kronen je Adevinta-Aktie, acht Prozent mehr als den Schlusskurs vom Dienstag an der Börse in Oslo. Permira, Schibsted und Ebay seien bereit, ihre Anteile entweder zu verkaufen oder in Anteile der Bietergesellschaft zu tauschen. Bereits nach der Bestätigung der Übernahmespekulationen war die Adevinta-Aktie um 21 Prozent nach oben geschnellt.