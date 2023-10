Internetstores in Schieflage: fahrrad.de ist insolvent

Die Shops führen demnach über 130.000 Produkte und 1.300 Marken, darunter Eigenmarken wie Votec, Fixie Inc., Ortler und Serious. Ergänzt werde das Onlineangebot durch „Stores in Deutschland, Schweden und Frankreich sowie ein wachsendes Servicenetz aus mobilen und lokalen Partnern“, heißt es auf der Homepage. Der Sanierungsspezialist Christian Gerloff wurde vom Amtsgericht Stuttgart als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt. Er hatte bereits am Freitag das Kommando bei der Signa-Sports-Tochter Tennis-Point übernommen.