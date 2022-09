Intersport-Vorstand im Gespräch „Die 20- bis 30-Jährigen betreiben Outdoor mit einer etwas anderen Attitüde“

Aber sind Mode und Sportartikel überhaupt zu trennen – oder verschmelzen die Grenzen nicht zunehmend?

Verschmelzen ist für mich der falsche Ausdruck. Es gibt Sportprodukte und es gibt Sport-inspirierte Produkte. Leute wollen in der Freizeit zeigen, welches Hobby sie machen. Damit fühlen sie sich einer Community zugehörig. All die Sneaker, die wir heute auf der Straße sehen, waren früher ja Sportprodukte. Der bekannteste ist sicherlich der Converse, der war in den 50er Jahren der Basketballschuh der NBA schlechthin. Heute sieht man Nike Air – das sind früher Laufschuhe gewesen. Man sieht dann an der sport-inspirierten Kleidung gleich, auch in der Freizeit oder auch zum Teil im Büro: Wo kommt jemand her? Für Skifahrer ist es Bogner, für Urban-Sportler ist eher Adidas oder Nike.