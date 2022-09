Intersport-Vorstand im Gespräch „Die 20- bis 30-Jährigen betreiben Outdoor mit einer etwas anderen Attitüde“

Die Frauenfußball-EM, die in diesem Sommer in England stattfand, gilt als die bisher publikumsstärkste. Die deutsche Mannschaft kam bis ins Finale. Hat sich das auf Intersport Deutschland ausgewirkt?

Nein. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es ein Frauenfußball-Turnier war. Der gesamte Fußball-Merchandise-Bereich, also alles von Trikot bis Fahne, hatte sich 2006 zur Heim-WM explosionsartig entwickelt. Noch beim Turnier davor, der EM 2004, war der Bereich ganz klein. Ab 2006 war das relevant auf unseren Gesamtumsatz. Ein paar Turniere später, so ab 2012, hat man es übertrieben, viele Händler mussten viele Artikel stark rabattieren. Das hat dann noch einigermaßen angehalten bis 2014 wegen des deutschen WM-Titelgewinns – und dann ist es regelrecht zusammengebrochen. Der Merchandise-Bereich hat heute wenig Relevanz, vielleicht noch ein Zehntel dessen, was 2006 verkauft wurde. Was so ein Turnier aber relevant macht, ist der Zulauf, den die Vereine im Anschluss haben: All die Mädchen und Jungen, die so inspiriert werden, brauchen Hosen, Schuhe, Stutzen, Bälle.