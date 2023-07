Interview mit Intersport-Vorstand „Es ist ja irre, was da im Handel passiert“

Auf welche Sporttrends müssen Sie in Zukunft achten?

Da gibt es grundsätzliche Dinge wie etwa eine neue Klientel an Outdoor-Kunden, wir nennen sie „New Hikers“. Das sind die, die früher den Kopf geschüttelt haben, wenn sie mit ihren Eltern wandern gehen mussten. Die gehen heute gerne in die Berge und auf eine andere Art und Weise als ich das früher getan habe: mit digitalen Produkten, mit Uhren, die Navigationsgerät und Leistungsmesser sind, aber auch mit anderem Equipment. Eine andere Trendsportart ist das Fahrrad und fast alles, was damit zusammenhängt. Es gibt zum Beispiel mehr und mehr Reiseveranstalter, die sich auf die Frauen spezialisieren, die mit dem Fahrrad Fitnessurlaube machen. So gibt es immer bestimmte Entwicklungen, denen man Produkte zuordnet. Und dann gibt es generelle, sehr langfristige Trends wie Nachhaltigkeit: Das wird dauerhaft bleiben.