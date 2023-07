Interview mit Intersport-Vorstand „In Duisburg, einer 500.000-Einwohner-Stadt, finden sie einen Decathlon. Sonst nichts.“

Was genau?

Wir werden ähnlich wie die Franzosen in Zukunft auch größere Formate anbieten. Zudem haben wir bereits Ende April unser neues Intersport-Flagship-Konzept vorgestellt: noch über dem hohen Intersport-Standard, mit starker Marke, Profil und besonderer Strahlkraft in der jeweiligen Region. Die ersten Intersport-Flagship-Händler sind Engelhorn Sports in Mannheim, L&T in Osnabrück und Reischmann an den Standorten Kempten und Ravensburg und wir freuen uns auf weitere – in Deutschland oder Europa.