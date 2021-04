Interview mit Toilettenpapier-CEO Essity Warum der Umsatz von Tempo-Taschentüchern um 30 Prozent einbricht

Wie bringen Sie denn extra Luxus ins Toilettenpapier? Gibt es einen Trend zur fünften Lage? Oder essentielle Öle?

Das variiert von Markt zu Markt deutlich. In manchen Märkten zahlen Farbe und Duft auf das Premium-Gefühl ein, in anderen Märkten ist es das komplette Gegenteil: Dort ist ein Premium-Produkt möglichst „free from“ – also frei von Farben, Geruchsstoffen oder Druckertinte. Ein Produkt, dass sich gerade in Deutschland und Frankreich extrem gut verkauft, ist „Just One“, echtes Premiumpapier. Das ist ein viertägiges Papier, von dem man wirklich nur ein Blatt braucht und nicht mehrere übereinanderfaltet. Premium und Nachhaltigkeit sind zwei Kategorien, die sich immer mehr überschneiden. Auch unser Papier ohne Papphülse in der Mitte vermarktet sich als Premiumprodukt.