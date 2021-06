Investor René Benko Börsengang und Betteltour gleichzeitig

Es ist die bislang größte Übernahme eines deutschen Unternehmens durch einen SPAC (Special Purpose Acquisition Company) aus den USA: Der Online-Sporthändler Signa Sports United fusioniert mit dem Übernahmevehikel Yucaipa Acquisition Corp des US-Investmentmilliardärs Ron Burkle – und gelangt so quasi durch die Hintertür an die New Yorker Börse. Das gaben beide Unternehmen am Freitag bekannt. Signa Sports United wird bei der Transaktion mit dem rund 45-fachen des Gewinns bewertet, insgesamt rund 3,2 Milliarden Dollar.