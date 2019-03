Investorenstreit: Logistikkonzern Panalpina will keine Stimmrechtsbeschränkung

ZürichDer Logistikkonzern Panalpina geht auf Konfrontationskurs mit dem aktivistischen Investor Cevian und will seine Stimmrechtsbeschränkung von fünf Prozent aufheben. Über eine entsprechende Änderung der Statuten sollen die Eigner am 5. April auf einer außerordentlichen Generalversammlung abstimmen, wie Panalpina am Dienstag mitteilte.