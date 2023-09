IPO: Birkenstock beantragt Börsengang in den USA

Birkenstocks Wurzeln reichen bis ins Jahr 1774 zurück. Das Unternehmen befindet sich in sechster Generation in Familienbesitz. Die meisten Produkte werden in Deutschland in Werken in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen hergestellt. Die Birkenstock-Gründerfamilie hat die Mehrheit der Firma 2021 an die Private-Equity-Gesellschaft L Catterton verkauft. Rund 65 Prozent liegen seither bei dem Finanzinvestor. Etwa 20 Prozent hält Bernard Arnault, der Gründer des Luxuskonzerns LVMH, über sein Vehikel Agache.