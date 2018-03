Isaac Larian: Dieser Spielzeug-Milliardär will Toys ʼRʼ Us retten

New YorkDie Mitarbeiter des insolventen Spielzeughändlers Toys ʼRʼ Us in den USA können wieder hoffen. Während die bunten Läden in diesen Tagen landesweit ihre Spiele und Puppen zu Sonderpreisen anbieten um die Ware loszuwerden, hat sich ein möglicher Retter zu Wort gemeldet.