IT-Reorganisation: Nestlé streicht bis zu 500 Stellen in der Schweiz

ZürichDer Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé strafft seine Informations- und Datenverarbeitung (IT). Im Zuge der Reorganisation würden in der Schweiz in nächsten 18 Monaten bis zu 500 Stellen in der IT gestrichen, teilte der Weltmarktführer aus Vevey am Genfersee am Dienstag mit. Technologiezentren in Barcelona und an anderen Standorten sollen besser genutzt werden.