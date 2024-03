Man habe lange Zeit keinen oder nur eingeschränkten Zugriff auf die eigenen Finanzdaten gehabt, und das sei „weitgehend“ immer noch so. Das erschwere die Fertigstellung des Geschäftsberichts und dessen Prüfung durch den Abschlussprüfer. Geplant war die Veröffentlichung eigentlich für den Donnerstag vor Ostern. Große Teile der Produktion seien inzwischen zwar wieder hochgefahren, Varta arbeite aber „weiter intensiv an der schrittweisen Wiederinbetriebnahme der Systeme“, hieß es in der Mitteilung.