Italienische Airline: ITA Airways bekommt neuen Chef

Die von Air France-KLM und der amerikanischen Delta Air Lines unterstützte Certares will einen Minderheitsanteil kaufen. Die Unternehmen setzten sich dabei gegen die Lufthansa und die Reederei MSC durch, die die Mehrheit an ITA übernehmen wollten. Der Deal mit Certares ist bislang in der von der Regierung gesetzten Frist nicht zustande gekommen. Die Gespräche laufen weiter.